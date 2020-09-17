Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Динозавры захватили Землю в результате шестого массового вымирания, фото:

Причину захвата Земли динозаврами установили ученые

17 сен 2020, 19:11
999

Динозавры захватили Землю благодаря недавно открытому международной группой ученых шестому массовому вымиранию, которое получило название «Карнийский многолетний эпизод».

Это вымирание произошло в период 233 млн лет назад и привело к исчезновению многих видов, в частности, 33% морских родов. На место исчезнувших видов пришли, в том числе, и динозавры, первые из которых появились за 20 млн лет до этого. Об этом говорится в статье, опубликованной Science Alerts.

В целом событие этого вымирания длилась около миллиона лет. В знаниях человечества о прошлом планеты оно дополняет «большую пятерку» открытых ранее массовых вымираний:

  • ордовикско-силурийского (450−443 млн лет назад);
  • девонского (372 млн лет назад);
  • крупнейшего в истории пермского (253−251 млн лет назад);
  • триасового (208−200 млн лет назад);
  • мелового вымирания (65 млн лет назад).

Причиной этого массового вымирания считаются извержения вулканов в провинции Врангеля на западе Канады, в результате чего климат значительно изменился, что спровоцировало и значительные изменения в биосфере планеты.

Так, на этот период приходится появление многих современных групп растений и животных: первых млекопитающих, первых коралловых рифов, хвойных растений и современного планктона.


Поэтому, по мнению авторов исследования, это массовое вымирание можно считать «зарей современного мира».

Напомним, ученые установили, что одно из крупнейших вымираний в истории Земли случилось из-за процессов, которые сейчас происходят в океанах.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров