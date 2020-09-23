Венедиктова переехала в загородную резиденцию президента, фото — APnews

https://racurs.ua/n144215-venediktova-pereehala-v-zagorodnuu-rezidenciu-prezidenta-smi-dokument.html

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Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, летом переехала с семьей жить в президентскую резиденцию под Киевом — в Пущу-Водицу.

О новом жилье генпрокурор якобы договорилась с директором комплекса отдыха «Пуща-Водица» Евгением Егоровым и руководителем Кабмина Денисом Шмыгалем, сообщает журналист Владимир Бойко в Naspravdi.Today.

Президентская шестикомнатная резиденция площадью 675,1 кв. м расположена по адресу ул. Вышгородская, 85. Жить в ней, согласно правительственному постановлению, могут только три человека — президент Украины, спикер Рады и премьер-министр.

Венедиктова обратилась к премьеру Денису Шмыгалю, чтобы Кабмин в отдельном постановлении разрешил и генпрокурору официально жить в государственной резиденции.

В издании утверждается, что 19 июня 2020 года в правительстве приняли постановление № 506 «О внесении изменений в п. 2 постановления Кабинета министров Украины от 19 января 1994 г. № 18». Прежний вариант документа дополнили таким предложением: «Эти дома могут использоваться в порядке, определенном субъектом управления, в период, когда они свободны от проведения соответствующих мероприятий и пребывания или отдыха таких лиц».

Текста этого постановления на официальных ресурсах нет, поскольку оно защищена грифом «для служебного пользования».

Утверждается, что Венедиктова в июле подписала с Егоровым договор об аренде государственной резиденции. На тот момент она уже жила в резиденции, впоследствии соглашение переподписали в августе.

Аренда резиденции президента обходится Венедиктовой якобы в 63,99 тыс. грн ежемесячно. Автор публикации утверждает, что содержание этого имущества обходится госбюджету в 163 тыс. 416 грн ежемесячно.