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Штрафы за ложный вызов скорой помощи и пожарных установил Кабмин — новости Украины
Штрафы за ложный вызов скорой помощи и пожарных установил Кабмин (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n144214-shtrafy-za-lojnyy-vyzov-skoroy-pomoschi-i-pojarnyh-ustanovil-kabmin-dokument.htmlРакурс
Новые штрафы за ложный вызов скорой помощи и спасателей установил Кабмин на заседании 23 сентября. Речь идет о законопроекте, который регулирует усиление ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности.
Как отметил в Телеграм нардеп Алексей Гончаренко, проект закона предусматривает:
за заведомо ложный вызов спасателей или скорой помощи — штраф на уровне от 3 тыс. 400 грн до 10 тыс. 200 грн;
уголовную ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, повлекшее возникновение аварии;
минимальный штраф за соответствующие админнарушения (невыполнение предписаний и нарушение требований пожарной и техногенной безопасности) в размере 510 грн, а максимальный — 8 тыс. 500 грн.
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