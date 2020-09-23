Штрафы за ложный вызов скорой помощи и пожарных установил Кабмин — новости Украины

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Новые штрафы за ложный вызов скорой помощи и спасателей установил Кабмин на заседании 23 сентября. Речь идет о законопроекте, который регулирует усиление ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности.

Как отметил в Телеграм нардеп Алексей Гончаренко, проект закона предусматривает: