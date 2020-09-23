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Штрафы за ложный вызов скорой помощи и пожарных установил Кабмин — новости Украины

Штрафы за ложный вызов скорой помощи и пожарных установил Кабмин (ДОКУМЕНТ)

23 сен 2020, 14:34
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Новые штрафы за ложный вызов скорой помощи и спасателей установил Кабмин на заседании 23 сентября. Речь идет о законопроекте, который регулирует усиление ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности.

Как отметил в Телеграм нардеп Алексей Гончаренко, проект закона предусматривает:

  • за заведомо ложный вызов спасателей или скорой помощи — штраф на уровне от 3 тыс. 400 грн до 10 тыс. 200 грн;

  • уголовную ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, повлекшее возникновение аварии;

  • минимальный штраф за соответствующие админнарушения (невыполнение предписаний и нарушение требований пожарной и техногенной безопасности) в размере 510 грн, а максимальный — 8 тыс. 500 грн.


Штрафи за марний виклик швидкої допомоги та пожежників встановив Кабмін


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Источник: Ракурс


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