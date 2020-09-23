5 тыс. новых заражений в сутки прогнозируют в Украине зимой, фото — Конкурент

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Ракурс

COVID-19 ежедневно будет болеть до 5 тыс. новых пациентов. Ситуацию с возможным пиком пандемии пояснил руководитель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он утверждает, что очаги заражения будут там, где не соблюдаются карантинные правила. Рубан сообщил «РБК-Украина», что вспышки возможны в организованных коллективах — детских дошкольных учреждениях и школах.

Там, где не соблюдаются карантинные правила, всплески будут на протяжении всего сезона, — рассказал Рубан.

Зимой, по его словам, пиковые показатели заболеваемости COVID-19 будут достигать от трех до пяти тысяч новых случаев в сутки.

Напомним, сегодня в Минздраве заявили, что за вторник в Украине зафиксировали почти 3,5 тыс. новых случаев заражения.

Правительство продлило адаптивный карантин до 31 октября. Страну с начале августа делят на четыре «цветные» зоны по степени опасности распространения коронавируса. В каждой из них действуют определенные ограничения.