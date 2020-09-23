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Ракурс
5 тис. нових заражень за добу прогнозують в Україні взимку, фото — Конкурент

5 тис. нових заражень за добу прогнозують в Україні взимку

23 вер 2020, 14:03
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На COVID-19 щодня буде хворіти до 5 тис. нових пацієнтів. Ситуацію із можливим піком пандемії пояснив керівник Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він переконує, що вогнища зараження будуть там, де не дотримуються карантинних правил. Рубан повідомив «РБК-Україна», що спалахи можливі в організованих колективах — дитячих дошкільних установах і школах.

Там, де не дотримуються карантинні правила, сплески будуть впродовж всього сезону, — розповів Рубан.

Взимку, за його словами, пікові показники захворюваності COVID-19 будуть досягати від трьох до п’яти тисяч нових випадків за добу.


Нагадаємо, сьогодні в МОЗ заявили, що за вівторок в Україні зафіксували майже 3,5 тис. нових випадків зараження.

Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня. Країну із початку серпня ділять на чотири «кольорові» зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу. У кожній з них діє певна низка обмежень.

Джерело: Ракурс


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