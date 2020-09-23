5 тис. нових заражень за добу прогнозують в Україні взимку, фото — Конкурент

https://racurs.ua/ua/n144212-5-tys-novyh-zarajen-za-dobu-prognozuut-v-ukrayini-vzymku.html

Ракурс

На COVID-19 щодня буде хворіти до 5 тис. нових пацієнтів. Ситуацію із можливим піком пандемії пояснив керівник Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він переконує, що вогнища зараження будуть там, де не дотримуються карантинних правил. Рубан повідомив «РБК-Україна», що спалахи можливі в організованих колективах — дитячих дошкільних установах і школах.

Там, де не дотримуються карантинні правила, сплески будуть впродовж всього сезону, — розповів Рубан.

Взимку, за його словами, пікові показники захворюваності COVID-19 будуть досягати від трьох до п’яти тисяч нових випадків за добу.

Нагадаємо, сьогодні в МОЗ заявили, що за вівторок в Україні зафіксували майже 3,5 тис. нових випадків зараження.

Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня. Країну із початку серпня ділять на чотири «кольорові» зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу. У кожній з них діє певна низка обмежень.