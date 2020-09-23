Хакери зламали сайт Нацполіції та оприлюднили фейки про аварію на АЕС — новини України

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Сайт Національної поліції 23 вересня зазнав хакерської атаки. Зловмисники оприлюднили фейки, зокрема й про викид радіації на Рівненській АЕС. Згодом правоохоронці вирішили тимчасово вимкнути сайт.

Сьогодні об 11.45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного сайту Нацполіції. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація. Сайт Національної поліції України тимчасово відключений, — повідомили у Авакова.

Спеціалісти МВС працюють над усуненням несправностей. Також правоохоронці попросили вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, сьогодні на Рівненщині місцевій владі довелося заспокоювати мешканців області після появи інформації про викид радіації на Рівненській АЕС та евакуацію на офіційному сайті Вараської міської ради, а також на сайті Нацполіції.