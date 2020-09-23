Інформація про викид радіації на Рівненській АЕС не відповідає дійсності — мер Вараша

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Ракурс

Інформація про викид радіації на Рівненській АЕС та евакуацію мешканців 23 вересня з’явилася на офіційному сайті Вараської міської ради, а також на сайті Нацполіції Рівненщини.

Оскільки у тексті повідомлення про запровадження у Вараші режиму надзвичайної ситуації та проведення евакуації було вжито «Варашская міська дума», «Ракурс» вирішив перевірити правдивість повідомлення у представників поліції та Вараської міськради.

Інформація неправдива. Її вже немає на сайті, — процитували слова міського голови Вараша Сергія Анощенка у приймальні.

Наводимо повний текст повідомлення, який було оприлюднено на сайті Вараської міської ради:

У Вараші вводиться режим надзвичайної ситуації. 23 вересня в ході проведення планових антитерористичних навчань (в рамках вчення Rapid Trident-2020) на 3-му енергоблоці Рівненської АЕС відбулося короткочасне знеструмлення станції, в тому числі відмова резервних джерел електропостачання. Це призвело до викиду радіоактивних речовин (може складати до 10% від викидів при аварії на Чорнобильській АЕС) в навколишнє середовище, в тому числі витоку теплоносія першого контуру реакторної установки в річку Стир. Стурбовані такою ситуацією, Варашская міська дума прийняла рішення про введення режиму надзвичайної ситуації по всій території району та проведенні добровільної евакуації жителів 30-кілометрової зони навколо АЕС.

Окрім цього, на сайті Нацполіції Рівненської області у розділі «ДТП» також з’явилася публікація про нібито надзвичайну подію у Вараші. На запитання «Ракурсу» щодо правдивості оприлюдненого контенту, у прес-службі спочатку відповіли здивуванням. Правоохоронці не знали про розміщення такої новини і пообіцяли оперативно розібратися у ситуації. Згодом новина зникла із сайту Нацполіції, прес-служба з’ясовує деталі інциденту.

Окрім передруку повідомлення із сайту Вараської міськради з тією ж помилкою «Варашская міська дума», на сайті Нацполіції була додана нова інформація, зокрема й згадано про хмару з радіоактивними опадами та розслідування події:

Хмара з радіоактивними опадами поширюється переважно в північному та північно-західному напрямках… За фактом умисного пошкодження майна слідчі Вараського відділення поліції розпочали досудове розслідування. Тривають першочергові розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєного злочину. Відділ комунікації поліції Рівненської області, — йшлося у повідомленні.

Невдовзі Вараська міськрада оприлюднила офіційне спростування провокативної інформації.

Сьогодні відбулося несанкціоноване втручання в роботу офіційного веб-сайту Вараської міської ради, внаслідок чого на сайті розміщено недостовірну інформацію. Про подію повідомлено правоохоронні органи, які зараз встановлюють усі обставини події, — зазначили згодом на Фейсбук-сторінці Вараської міськради.

Також прокоментували цей фейк у прес-службі Рівненської АЕС.

У зв’язку із поширенням в інтернеті дезінформації стосовно нештатної ситуації на Рівненській АЕС та евакуації мешканців міста-супутника, повідомляємо, що станом на 12:30 енергоблоки №№ 1, 2, 3 РАЕС працюють в штатному режимі та енергоблок № 4 з 6 вересня перебуває у середньому планово-попереджувальному ремонті. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм, — зазначили у РАЕС.

Долучилася до заспокоєння мешканців області й Рівненська обласна державна адміністрація: