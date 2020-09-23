Провокация на Ровенской АЭС — сообщение о выбросе радиации мэр Вараша назвал фейком

https://racurs.ua/n144209-informaciya-o-vybrose-radiacii-na-rovenskoy-aes-feyk-zayavil-mer-varasha-foto.html

Ракурс

Информация о выбросе радиации на Ровенской АЭС и эвакуации жителей 23 сентября появилась на официальном сайте Варашского городского совета, а также на сайте Нацполиции Ровенской области.

Поскольку в тексте сообщения о введении в Вараше режима чрезвычайной ситуации и проведения эвакуации были допущены ошибки («Варашская городская дума» вместо — Вараська міська рада), «Ракурс» решил уточнить правдивость информации у представителей полиции и горсовета.

Информация не соответствует действительности. Ее уже нет на сайте, — процитировали слова мэра Вараша Сергея Анощенко в приемной.

Приводим полный текст сообщения, который был обнародован на сайте Варашского горсовета:

В Вараше вводится режим чрезвычайной ситуации. 23 сентября в ходе проведения плановых антитеррористических учений (в рамках учений Rapid Trident-2020) на 3-м энергоблоке Ровенской АЭС произошло кратковременное обесточивание станции, в том числе отказ резервных источников электроснабжения. Это привело к выбросу радиоактивных веществ (может составлять до 10% от выбросов при аварии на Чернобыльской АЭС) в окружающую среду, в том числе утечке теплоносителя первого контура реакторной установки в реку Стырь. Обеспокоенная такой ситуацией, Варашская городская дума приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории района и проведении добровольной эвакуации жителей 30-километровой зоны вокруг АЭС.

Кроме этого, на сайте Нацполиции Ровенской области в разделе «ДТП» также появилась публикация о якобы чрезвычайном происшествии в Вараше. На вопрос «Ракурса» о правдивости обнародованного контента, в пресс-службе сначала ответили недоумением. Правоохранители не знали о размещении такой новости и пообещали оперативно разобраться в ситуации. Впоследствии новость исчезла с сайта Нацполиции, пресс-служба выясняет детали инцидента.

Помимо перепечатки сообщения с сайта Варашского горсовета с той же ошибкой «Варашская городская дума», на сайте Нацполиции была добавлена новая фейковая информация, в том числе и упомянуто об облаке с радиоактивными осадками:

Облако с радиоактивными осадками распространяется преимущественно в северном и северо-западном направлениях… По факту умышленного повреждения имущества следователи Варашского отделения полиции начали досудебное расследование. Продолжаются первоочередные розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершенному преступлению. Отдел коммуникации полиции Ровенской области, — говорилось в сообщении.

Вскоре Варашский горсовет обнародовал в Фейсбук официальное опровержение провокационной информации.

Сегодня состоялось несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Варашского горсовета, в результате чего на сайте была размещена недостоверная информация. О происшествии сообщено в правоохранительные органы, которые сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия, — отметили на Фейсбук-странице Варашского горсовета.

Также прокомментировали этот фейк и в пресс-службе Ровенской АЭС.

В связи с распространением в интернете дезинформации о нештатной ситуации на Ровенской АЭС и эвакуации жителей города-спутника, сообщаем, что по состоянию на 12.30 энергоблоки № 1, 2, 3 РАЭС работают в штатном режиме, энергоблок № 4 с 6 сентября находится в среднем планово-предупредительном ремонте. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах действующих норм, — отметили в РАЭС.

Присоединилась к успокоению жителей области и Ровенская областная государственная администрация: