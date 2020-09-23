Будапешт требует от Киева «конкретики» в языковом вопросе, Кулеба прорыва не ожидает, фото — МИД

https://racurs.ua/n144208-budapesht-trebuet-ot-kieva-konkretiki-v-yazykovom-voprose-kuleba-proryva-ne-ojidaet-video.html

Ракурс

Решить языковой вопрос для венгерского меньшинства Закарпатья попытается 23 сентября в Украине Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии.

Накануне визита в Ужгород и Берегово он встретился с еврокомиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. В Страсбурге Сийярто рассказал о договоренности относительно использования языков на Закарпатье и обучения на родном языке.

Министр написал в Фейсбук, что Миятович соглашается: вопросы использования языка и обучения на родном языке в Закарпатье должны быть урегулированы. Глава дипломатии Венгрии сообщил, что во время визита в Украину «договорится о конкретных шагах».

Кулеба и Сийярто 23 сентября встретятся в Ужгороде и Берегово. Утром министр иностранных дел Украины записал видео, в котором сообщил, что не ожидает значительных прорывов или сенсаций во время визита.

Раны, которые были нанесены с 2017 года нашим отношениям, надо лечить медленно и осторожно. Движемся к поиску взаимоприемлемых решений для обеих стран. Закон Украины о среднем образовании в части обучения для национальных меньшинств менять не будем. Мы выполнили все требования Венецианской комиссии, но готовы дальше работать с венгерской стороной, — заявил Кулеба.



Он сообщил, что Сийярто привезет в Закарпатье гуманитарную помощь — 50 аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом. Стороны также обсудят инфраструктурные проекты и развитие туризма в регионе.