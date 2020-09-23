Будапешт вимагає від Києва «конкретики» у мовному питанні, Кулеба прориву не очікує, фото — МЗС

https://racurs.ua/ua/n144208-budapesht-vymagaie-vid-kyieva-konkretyky-u-movnomu-pytanni-kuleba-proryvu-ne-ochikuie-video.html

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Вирішити мовне питання для угорської меншини Закарпаття намагатиметься 23 вересня в Україні Петер Сійярто, міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини.

Напередодні візиту до Ужгорода та Берегово він зустрівся з єврокомісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович. У Страсбурзі Сійярто розповів про домовленість щодо використання мов на Закарпатті та навчання рідною мовою.

Міністр написав у Фейсбук, що Міятович погоджується: питання використання мови та навчання рідною мовою на Закарпатті має бути врегульоване. Очільник дипломатії Угорщини повідомив, що під час візиту до Закарпаття «домовиться конкретні кроки».

Кулеба та Сійярто 23 вересня зустрінуться в Ужгороді та Берегові. Уранці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба записав відео, у якому повідомив, що не очікує значних проривів чи сенсацій під час візиту.

Рани, які були завдані із 2017 року нашим відносинам, треба лікувати повільно та обережно. Рухаємося до пошуку взаємоприйнятних рішень для обох країн. Закон України про середню освіту в частині навчання для національних меншин змінювати не будемо. Ми виконали всі вимоги Венеційської комісії, але готові далі працювати із угорською стороною, — заявив Кулеба.



Він повідомив, що Сійярто привезе на Закарпаття гуманітарну допомогу — 50 апаратів ШВЛ для боротьби з коронавірусом Сторони також обговорять інфраструктурні проекти і розвиток туризму в регіоні.