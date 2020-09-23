Скандальну заяву про воду у Криму зробили окупанти

Вода у Крим. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n144207-skandalnu-zayavu-pro-vodu-u-krym-zrobyly-krymski-okupanty.html

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Вода в Криму стає дефіцитом через забезпечення російських військових баз скромними водними ресурсами півострова. Зі свого боку окупаційна влада Криму не в змозі розв’язати проблему постачання води.

Спікер підконтрольного Росії парламенту Криму Володимир Константінов заявив, що вода, яка постачалася на півострів до анексії по Північно-Кримському каналу, «не належить Україні». Він заявив, що джерела цієї води розташовані у Росії. Про це він заявив сьогодні, 23 вересня, під час засідання так званого кримського парламенту, передає «Крим. Реалії».

На думку спікера, Північно-Кримський канал будували російські «діди», внаслідок чого Північно-Кримський канал — це «народне надбання», яке ніхто не дозволяв перекривати. Він назвав перекриття постачання води з України диверсією і терористичним актом.

Зазначимо, що постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що обговорювати відновлення постачання дніпровської води в анексований Крим можна лише у тому випадку, якщо Росія офіційно звернеться з таким проханням до української влади та визнає себе країною-окупантом.

Як відомо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Запаси води у Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вода у Криму з України поставлятися не буде. Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов заявив, що ніяких передумов для «гуманітарної катастрофи» на півострові немає. Місцеві водні ресурси цілком здатні задовольнити побутові потреби населення.