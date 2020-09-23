«Слуг» і офіс Зеленського фінансує Ахметов. Фото: Центр протидії корупції

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Ракурс

Ринат Ахметов, український олігарх, ймовірно, щомісяця виділяє гроші для партії «Слуга народу» та Офісу президента. «Слуги» і команда Зеленського отримують від нього близько 2 млн дол.

При цьому наголошується, що ані в «Слузі народу», ані в Офісі президента «своїх» людей у ​​Ріната Ахметова немає. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на одного з крупних бізнесменів.

Зазначається, що «підгодовуючи» нову владу, Ахметов зберігає своє становище. Він також виділяє гроші на купівлю машин швидкої допомоги в селах, дає кошти на утримання партії.

Існує вірогідність, що саме завдяки Ахметову прем'єр-міністром обрали Дениса Шмигаля — раніше він працював у холдингу олігарха. Водночас сам Шмигаль дистанціюється від інтересів Ахметова, проте питання енергетики, в яких зацікавлений олігарх, вирішуються в Кабміні набагато швидше.

Тим часом телеканали медіагрупи Ахметова не критикують Шмигаля.

Нагадаємо, раніше експерти встановили, що перед місцевими виборами медіа Ріната Ахметова почали просувати партію «Опозиційна платформа — За життя».