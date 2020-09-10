Які політсили просувають олігархи на місцевих виборах, розповіли експерти. Фото: ratinggroup.ua

https://racurs.ua/ua/n143633-yaki-politsyly-prosuvaut-oligarhy-na-miscevyh-vyborah-rozpovily-eksperty.html

Ракурс

Місцеві вибори 2020 року мають показати фактичні рейтинги політичних сил в Україні, тому олігархи приділяють їм велику увагу. Одним із найбільш достовірних способів дізнатися, які політсили підтримує той чи інший український олігарх, є аналіз інформаційного поля, у якому працюють їхні телеканали.

Експерти встановили, що Ігор Коломойський підтримує партію «За майбутнє", а Ринат Ахметов просуває партію «Опозиційна платформа — За життя», повідомляє «РБК-Україна».

Провідний аналітик з партійних фінансів руху «ЧЕСНО» Ігор Фещенко вважає, що на телеканалі «1+1», який належить Коломойському, занадто багато замовних матеріалів партії «За майбутнє". У той же час у самій партії постійно заперечують свій зв’язок із олігархом.

Партія «За майбутнє" виникла наприкінці травня і до неї увійшли представники партії УКРОП, а очолює політсилу багаторічний соратник Коломойського Ігор Палиця.

Окрім того, Коломойський має своїх людей у ​​списку партії «Слуга народу». Так, група Коломойського тісно співпрацює із головою Дніпропетровської облради Святославом Олійником, який на місцевих виборах очолить список «Слуги народу» в облраду.

Також партія «Слуга народу» в Дніпрі заручилася підтримкою медіа, які належать Віктору Пінчуку. У Кривому Розі «Слуги народу» розраховують на підтримку Ріната Ахметова і навіть висунули в мери топ-менеджера холдингу «Метінвест» Дмитра Шевчика.

На сході України телеканали холдингу Ахметова традиційно агітують за «Опозиційну платформу — За життя».

Фещенко уточнив, що наразі не йдеться про пряме фінансування політсил, а проведений аналіз лише інформаційного поля, у якому працюють телеканали олігархів.

Як раніше писав «Ракурс», нові дані соціологів свідчать про те, що якби місцеві вибори відбулися цього тижня, то близько 30% опитаних віддали б свій голос за президентську партію.