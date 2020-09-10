Какие политсилы продвигают олигархи на местных выборах, рассказали эксперты. Фото: ratinggroup.ua

https://racurs.ua/n143633-kakie-politsily-prodvigaut-oligarhi-na-mestnyh-vyborah-rasskazali-eksperty.html

Ракурс

Местные выборы 2020 года должны показать фактические рейтинги политических сил в Украине, поэтому олигархи уделяют им большое внимание. Одним из наиболее достоверных способов узнать, какие политсилы поддерживает тот или иной украинский олигарх, является анализ информационного поля, в котором работают принадлежащие им телеканалы.

Эксперты установили, что Игорь Коломойский поддерживает партию «За майбутнє", а Ринат Ахметов продвигает партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», сообщает «РБК-Украина».

Ведущий аналитик по партийным финансам движения «ЧЕСНО» Игорь Фещенко считает, что на телеканале «1+1», который принадлежит Коломойскому, слишком много заказных материалов партии «За майбутнє". В то же время в самой партии постоянно отрицают свою связь с олигархом.

Партия «За майбутнє" возникла в конце мая и в нее вошли представители партии УКРОП, а возглавляет политсилу многолетний соратник Коломойского Игорь Палица.

Кроме того, у Коломойского есть свои люди в списке партии «Слуга народа». Так, группа Коломойского тесно сотрудничает с главой Днепропетровского облсовета Святославом Олейником, который на местных выборах возглавит список «Слуги народа» в облсовет.

Также партия «Слуга народа» в Днепре заручилась поддержкой медиа, которые принадлежат Виктору Пинчуку. В Кривом Роге «Слуги народа» рассчитывают на поддержку Рината Ахметова и даже выдвинули в мэры топ-менеджера холдинга «Метинвест» Дмитрия Шевчика.

На востоке Украины телеканалы холдинга Ахметова традиционно агитируют за «Оппозиционную платформу — За жизнь».

Фещенко уточнил, что пока что речь не идет о прямом финансировании политсил, а проведен анализ лишь информационного поля, в котором работают принадлежащие олигархам телеканалы.

Как ранее писал «Ракурс», новые данные социологов свидетельствуют о том, что если бы местные выборы состоялись на этой неделе, то около 30% опрошенных отдали бы свой голос за президентскую партию.