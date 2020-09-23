«Слуг» и офис Зеленского финансирует Ахметов. Фото: Центр протидії корупції

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Ракурс

Ринат Ахметов, украинский олигарх, вероятно, ежемесячно выделяет деньги для партии «Слуга народа» и Офиса президента. «Слуги» и команда Зеленского получают от него около 2 млн долл.

При этом отмечается, что ни в «Слуге народа», ни в Офисе президента «своих» людей у Рината Ахметова нет. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на одного из крупных бизнесменов.

Отмечается, что «подкармливая» новую власть, Ахметов сохраняет свое положение. Он также выделяет деньги на покупку машин скорой помощи в селах, дает средства на содержание партии.

Есть вероятность, что именно благодаря Ахметову премьер-министром избрали Дениса Шмыгаля — ранее он работал в холдинге олигарха. При этом сам Шмыгаль дистанцируется от интересов Ахметова, однако вопросы энергетики, в которых заинтересован олигарх, решаются в Кабмине намного быстрее.

В то же время телеканалы медиагруппы Ахметова не критикуют Шмыгаля.

Напомним, ранее эксперты установили, что перед местными выборами медиа Рината Ахметова начали продвигать партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».