Илон Маск. Фото: РБК

https://racurs.ua/n144204-ilon-mask-predstavit-budjetnuu-tesla-cena.html

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Илон Маск, основатель компании-производителя электромобилей Tesla, анонсировал выпуск новых бюджетных аккумуляторов для авто, которые станут основной более бюджетной серии автомобилей.

Их стоимость составит около 25 тыс. долл. Об этом глава компании рассказал во время мероприятия Battery Day, передает CNN.

Маск заявил, что у Tesla на данный момент нет «доступной машины», но она может уже вскоре появиться, если компания снизит стоимость аккумуляторов. Ведь аккумуляторы являются самой дорогой частью электромобиля.

Глава компании заявил, что новые аккумуляторы подешевеют в два раза, а их емкость при этом станет в пять раз выше. Мощность аккумуляторов планируют увеличить в шесть раз по сравнению с теми устройствами, которые сейчас представлены на рынке.

Благодаря снижению цены на дорогостоящий элемент Tesla уже через три года сможет выпустить бюджетную версию электромобиля. Его цена составит 25 тыс. долл., что равняется 709 тыс. 628 грн.

Однако компания еще не завершила разработку нового аккумулятора. Для снижения затрат на производство аккумуляторов Tesla уменьшит содержание кобальта в них практически до нуля, который является одним из самых дорогих материалов для производства.

Именно исключение кобальта из производства сделает автомобили более доступными. Заявленная Маском стоимость автомобиля примерно на 10 тыс. долл. меньше, чем самая дешевая модель Tesla на сегодня — Model 3.

Напомним, ранее мы сообщали, что Илон Маск сообщил, что его детище занято разработкой новейшего обучающего нейрокомпьютера, который способен обрабатывать огромные объемы видеоданных.