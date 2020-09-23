Ілон Маск. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n144204-ilon-mask-predstavyt-budjetnu-tesla-cina.html

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Ілон Маск, засновник компанії-виробника електромобілів Tesla, анонсував випуск нових бюджетних акумуляторів для авто, які стануть основою більш бюджетної серії електромобілів.

Їх вартість складе близько 25 тис. дол. Про це глава компанії розповів під час заходу Battery Day, передає CNN.

Маск заявив, що у Tesla на цю мить немає «доступного авто», але воно може з’явитися вже незабаром, якщо компанія знизить вартість акумуляторів. Адже акумулятори є найдорожчою частиною електромобіля.

Глава компанії заявив, що нові акумулятори подешевшають у два рази, а їх місткість при цьому стане в п’ять разів вищою. Потужність акумуляторів планують збільшити у шість разів у порівняні з тими пристроями, які зараз представлені на ринку.

Завдяки зниженню ціни на дорогий елемент Tesla вже через три роки зможе випустити бюджетну версію електромобіля. Його ціна складе 25 тис. дол., що дорівнює 709 тис. 628 грн.

Однак компанія ще не завершила розробку нового акумулятора. Для зниження витрат на виробництво акумуляторів Tesla зменшить вміст кобальту у них практично до нуля, оскільки кобальт — найдорожчий матеріал для виробництва.

Саме вилучення кобальту з виробництва зробить автомобілі більш доступними. Заявлена ​​Маском вартість автомобіля на приблизно на 10 тис. дол. менша, ніж найдешевша модель Tesla на сьогодні — Model 3.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ілон Маск повідомив, що його компанія зайнята розробкою нового навчального нейрокомп’ютера, який здатний обробляти величезні обсяги відеоданих.