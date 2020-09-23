Лукашенко провів таємну інавгурацію, колаж — Ракурс

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Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію.

Церемонія інавгурації уранці 23 вересня пройшла у Палаці Незалежності. Вона почалася без телетрансляції чи анонсу.

Поклавши праву руку на Конституцію, Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила йому посвідчення президента Республіки Білорусь.

Відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія складення присяги транслюється по республіканському телебаченню і радіо. Сьогодні під час інавгурації на державних телеканалах показували серіали.

Раніше білоруські ЗМІ повідомляли про можливу репетицію інавгурації. Сьогодні у столиці країни вранці були перекриті всі дороги, було помічено кортеж Лукашенка.

Державне інформагентство «Белта» повідомило, що на церемонію запросили «кілька сотень людей», серед яких вищі посадові особи, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники органів влади.

Вибори у Білорусі відбулися 9 серпня. Офіційно ЦВК повідомила про беззаперечну перемогу Лукашенка, за якого нібито проголосувало 80,1% виборців. Відразу після оголошення цих даних в країні розпочалися безпрецедентні акції протесту, які тривають дотепер. Результати виборів не визнали в Євросоюзі, а декілька держав ЄС заявили, що вважають головного конкурента Лукашенка, Світлану Тихановську законним главою Білорусі.

Інавгурація президента, відповідно до законодавства, мала відбутися не пізніше 9 жовтня.