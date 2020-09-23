Невідоме раніше місто Київської Русі виявили на Житомирщині

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Невідоме раніше місто Київської Русі виявили археологи на Житомирщині в районі, де у серпні місцевий мешканець знайшов скарб із 32 срібними монетами.

Про це у Фейсбук написав науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Олександр Алфьоров.

Археологи, котрі обстежували місце знахідки «Городницького скарбу» під керівництвом Андрія Петраускаса, віднайшли невідоме раніше місто часів Київської Русі. Воно «загубилось» просто в Городниці. Виключно професійний погляд археологів виокремив серед дерев та горбистої місцевості структуру достатньо великого міста, — йдеться у повідомленні.

Науковці з’ясували, що стародавня Городниця мала дві лінії оборонних валів. Давні фортифікатори створили спеціально підготовлені оборонні круті схили. Алфьоров також додав, що археологи знайшли невеликі фрагменти обпеченої глини з притаманною формою для плінфи — цегли княжого часу.

Перед нами віднайдений град із складною фортифікацією та, очевидно, з залишками цегляної будови (скоріше за все, церкви). Щирі вітання всім учасникам експедиції, мешканцям Городниці та науковій спільноті! Віднині можна офіційно вважати історію Городниці старшою на кілька сотень років, — зазначив історик.



Нагадаємо, 27 серпня в смт Городниця Новоград-Волинського району Житомирської області місцевий мешканець знайшов 32 срібники князя Володимира Святого і Святополка Окаянного. Наступного дня археологи знайшли на тому ж місці ще шість монет. На монетах виявлені невідомі раніше штемпелі. Історики вважають монети унікальним скарбом національного значення.