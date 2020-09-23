Неизвестный ранее город Киевской Руси обнаружили на Житомирщине — новости науки

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Ракурс

Неизвестный ранее город Киевской Руси обнаружили археологи на Житомирщине в районе, где в августе местный житель нашел клад с 32 серебряными монетами.

Об этом в Фейсбук написал научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Александр Алферов.

Археологи, которые обследовали место находки «Городницкого сокровища» под руководством Андрея Петраускаса, нашли неизведанный ранее город времен Киевской Руси. Он «потерялся» просто в Городнице. Только профессиональный взгляд археологов выделил среди деревьев и холмистой местности структуру достаточно большого города, — говорится в сообщении.

Ученые выяснили, что древняя Городница имела две линии оборонительных валов. Древние фортификаторы создали специальные оборонительные крутые склоны. Алферов также добавил, что археологи нашли небольшие фрагменты обожженной глины с присущей формой для плинфы — кирпича княжеского времени.

Перед нами найденный град со сложной фортификацией и, очевидно, с остатками кирпичного строения (скорее всего церкви). Искренние поздравления всем участникам экспедиции, жителям Городницы, и научному сообществу! Отныне можно официально считать историю Городницы старше на несколько сотен лет, — отметил историк.



Напомним, 27 августа в пгт Городница Новоград-Волынского района Житомирской области местный житель нашел 32 сребреника князя Владимира Святого и Святополка Окаянного. На следующий день археологи нашли на том же месте еще шесть монет. На монетах обнаружены неизвестные ранее штемпеля. Историки считают монеты уникальным сокровищем национального значения.