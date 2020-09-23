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Ракурс
Военные учения. Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ

Украинские военные дали отпор коллегам во время учений в Германии — фото и видео ожесточенных боев

23 сен 2020, 11:23
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Военные учения Combined Resolve XIV, которые проходят в Германии, перешли в активную фазу. Европейские силы Blufor окружили населенный пункт Равенсдорф, который контролируется американскими военными Opfor.

Украинский сводная рота смогла устоять перед масштабной атакой американцев и удержать свои позиции, избежав прорыва Opfor. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Украинские военные во время учений. Фото: пресс-служба Генштаба ВСУСообщается, что украинские военные заняли позиции на северо-западных и юго-западных окрестностях поселка, и выставили блокпосты на ключевых точках, где осуществляют проверку транспортных средств и пассажиров на предмет наличия оружия и взрывчатки.

Украинские военные учения в Германии. Фото: пресс-служба Генштаба ВСУПротивник, почувствовав проблему с поставкой оружия, совершил несколько попыток прорвать кольцо и захватить позиции украинцев. Так, американское подразделение Opfor при поддержке двух бронетранспортеров M113 дважды атаковало позиции украинцев, а на другом участке местности в наступление пошел пехотный взвод Вооруженных сил Румынии.

Американские военные. Фото: пресс-служба Генштаба ВСУВ результате ожесточенных боев на всех участках американцы потерпели неудачу, а украинские военные успешно удержали свои позиции. Рота 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода не допустила прорыва вражеских военных и одержала победу в учениях.


Учения военных. Фото: пресс-служба Генштаба ВСУНапомним, ранее мы сообщали, что Великобритания провела в Украине свои самые масштабные десантные учения за последние десятилетия. Сотни британских десантников высаживались на Николаевщине в рамках учений «Объединенные усилия-2020».

Высадка осуществлялась с нескольких самолетов C-130 Hercules, которые вылетели с военного аэродрома в Великой Британии. На борту этих самолетов были бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады Великобритании — части британских сил глобального реагирования.

Источник: Ракурс


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