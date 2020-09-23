Військові навчання. Фото: прес-служба Генштабу ЗСУ

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Військові навчання Combined Resolve XIV, що проходять у Німеччині, перейшли до активної фази. Європейські сили Blufor оточили населений пункт Равенсдорф, який контролюється американськими військовими Opfor.

Українська зведена рота змогла встояти перед масштабною атакою американців та втримати свої позиції, уникнувши прориву Opfor. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.





Повідомляється, що українські військові зайняли позиції на північно-західних та південно-західних околицях селища, і виставили блокпости на ключових точках, де здійснюють перевірку транспортних засобів та пасажирів на предмет наявності зброї і вибухівки.







Противник, відчувши проблеми із поставлянням зброї, здійснив кілька спроб прорвати кільце та захопити позиції українців. Так, американський підрозділ Opfor за підтримки двох бронетранспортерів M113 двічі атакував позиції українців, а на іншій ділянці місцевості у наступ пішов піхотний взвод Збройних сил Румунії.





В результаті запеклих боїв, на всіх ділянках американці зазнали невдач, а українські військові успішно втримали свої позиції. Рота 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу не допустила прориву ворожих військових та здобула перемогу у навчаннях.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Велика Британія провела в Україні свої найбільші десантні навчання за останні десятиліття. Сотні британських десантників висаджувалися на Миколаївщині в межах навчань «Об'єднані зусилля-2020».

Висадку здійснювалася з кількох літаків C-130 Hercules, які вилетіли з військового аеродрому у Великій Британії. На борту цих літаків були бійці 16-ї десантно-штурмової бригади Великої Британії — частини британських сил глобального реагування.