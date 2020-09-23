В Окружний адмінсуд Києва Зеленський перепризначив колишню зірку російського телешоу, колаж — Високий замок

https://racurs.ua/ua/n144200-v-okrujnyy-adminsud-kyieva-zelenskyy-perepryznachyv-kolyshnu-zirku-rosiyskogo-teleshou.html

Ракурс

Окружний адміністративний суд Києва отримав нового суддю. Президент України Володимир Зеленський призначив у нього Кирила Гарника.

У відповідному указі глави держави йдеться про те, що президент підтримав подання Вищої ради правосуддя про призначення 37-річного Гарника в ОАСК.

Зеленський розмірковував про призначення більше року, оскільки ВРП внесла рішення на Банкову 4 червня 2019 року.

Повноваження Гарника припинилися у січні 2016 році, а у вересні 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України «визнала його таким, що відповідає займаній посаді».

ВРП не знайшла підстав, які могли б стати причиною відмови у внесенні кандидатури Гарника на розгляд президенту.

Гарник працює суддею вже щонайменше дев’ять років. Він починав у 2011 році із Полтавського окружного адміністративного суду, але у 2013 році Віктор Янукович перевів Гарника в ОАСК. Його повноваження були припинені у 2016 році, однак він продовжував обіймати цю посаду.

Гарник захоплюється співом. У 2004 році 21-річний майбутній суддя змагався у російському телепроекті «Фабрика зірок».