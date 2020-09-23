В Окружной админсуд Киева Зеленский переназначил бывшую звезду российского телешоу, коллаж — Высокий замок

https://racurs.ua/n144200-v-okrujnoy-adminsud-kieva-zelenskiy-perenaznachil-byvshuu-zvezdu-rossiyskogo-teleshou-video.html

Ракурс

Окружной административный суд Киева получил нового судью. Президент Украины Владимир Зеленский назначил в него Кирилла Гарника.

В соответствующем указе главы государства говорится, что президент поддержал представление Высшего совета правосудия о назначении 37-летнего Гарника в ОАСК.

Зеленский размышлял о назначении более года, поскольку ВСП внес решение на Банковую 4 июня 2019 года.

Полномочия Гарника прекратились в январе 2016 года, а в сентябре 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины «признала его соответствующим занимаемой должности».

ВСП не нашла оснований, которые могли бы стать причиной отказа от внесения кандидатуры Гарника на рассмотрение президента.

Гарник работает судьей уже по меньшей мере девять лет. Он начинал в 2011 году в Полтавском окружном административном суде, но в 2013 году Виктор Янукович перевел Гарника в ОАСК. Его полномочия были прекращены в 2016 году, однако он продолжал занимать эту должность.

Гарник увлекается пением. В 2004 году 21-летний будущий судья соревновался в российском телепроекте «Фабрика звезд».