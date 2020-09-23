Коломойский через Deutsche Bank вывел 750 млн долл. из Украины в США — расследование

https://racurs.ua/n144199-kolomoyskiy-cherez-deutsche-bank-vyvel-750-mln-doll-iz-ukrainy-v-ssha-rassledovanie.html

Ракурс

Игорь Коломойский осуществил тысячи транзакций через Deutsche Bank для того, чтобы вывести из Украины на счета своих бизнес-компании в США 750 млн долл.

Об этом сообщает Международный консорциум журналистов-расследователей International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), который получил доступ к документам подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, пишет «Украинская правда».

Журналисты обнаружили, что в схеме вывода денег из Украины был задействован Deutsche Bank, который в течение шести лет перевел по меньшей мере 490 млн долл. из подконтрольных Коломойскому и его бизнес-партнеру Геннадию Боголюбову компаний на Британских Виргинских островах на счета компаний в американском Делавэре. Значительная часть этих средств пошла на приобретение недвижимости на Среднем Западе.

По данным ICIJ, еще 268 млн долл. Deutsche Bank перевел в другие компании, контролируемые украинским олигархом в США. Переводы осуществлялись в 2007—2013 годах.

Всего в течение 2006−2015 годов Deutsche Bank выполнил тысячи транзакций — втрое больше, чем любой другой банк, который переводил деньги для компаний, связанных с Коломойским.

Коломойский… в течение 10 лет вместе с соратниками тайно создавали империю недвижимости, купив по меньшей мере 22 объекта, включая небоскреб в Кливленде, — говорится в расследовании.

Напомним, ранее Министерство юстиции США обвинило Коломойского в хищении миллиардов долларов из «ПриватБанка», а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. В Кливленде ФБР 22 сентября пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является в том числе и украинский олигарх.