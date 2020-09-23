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Коломойський через Deutsche Bank вивів 750 млн дол. з України до США — розслідування

Коломойський через Deutsche Bank вивів 750 млн дол. з України до США — розслідування

23 вер 2020, 10:50
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Ігор Коломойський здійснив тисячі транзакцій через Deutsche Bank, вивівши таким чином з України на рахунки своїх бізнес-компаній у США 750 млн дол.

Про це повідомляє Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), котрий отримав доступ до документів підрозділу Міністерства фінансів США з боротьби з фінансовими злочинами FinCEN, пише «Українська правда».

Журналісти виявили, що у схемі виведення грошей з України був задіяний Deutsche Bank, який впродовж шістьох років перевів щонайменше 490 млн дол. з підконтрольних Коломойському та його бізнес-партнеру Геннадію Боголюбову компаній на Британських Віргінських островах на рахунки компаній в американському Делавері. Значна частка цих коштів пішла на придбання нерухомості на Середньому Заході.

За даними ICIJ, ще 268 млн дол. перейшли через Deutsche в інші компанії, контрольовані українським олігархом у США. Перекази здійснювалися у 2007−2013 роках.

Загалом впродовж 2006−2015 років Deutsche Bank виконав тисячі транзакцій — втричі більше, аніж будь-який інший банк, який переводив гроші для компаній, пов’язаних із Коломойським.


Коломойський… впродовж 10 років разом із соратниками таємно створювали імперію нерухомості, купивши щонайменше 22 об'єкти, включаючи хмарочос у Клівленді, — йдеться у розслідуванні.

Нагадаємо, раніше Міністерство юстиції США звинуватило Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з «ПриватБанку», а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі. У Клівленді ФБР 22 вересня прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема й український олігарх.


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