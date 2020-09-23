Доплаты медикам под угрозой — в Минздраве заявили о саботаже главврачей, фото — Конкурент

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Выплата надбавок медработникам к зарплате под угрозой. Глава Минздрава Максим Степанов 23 сентября на брифинге заявил, что из-за отсутствия заявок от главных врачей немало медиков рискуют вовремя не получить предусмотренные Кабмином надбавки.

С 11 сентября Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) начала принимать заявки от больниц, в которых надо указать штатное расписание медучреждений. НСЗУ заключает договоры, согласно которым работникам медучреждений будут перечисляться доплаты за сентябрь.

Как сообщил министр здравоохранения, не все главные врачи подошли к этому вопросу добросовестно. Они, по словам Степанова, «ставят под угрозу материальное положение своих подчиненных».

Сейчас меньше 800 медицинских учреждений (всего — 1,6 тыс.) подали заявки, хотя процесс подготовки документов занимает 15−20 минут.

Степанов пообещал опубликовать список заведений, которые проигнорировали процедуру.

В сентябре Кабинет министров принял решение повысить зарплаты медикам через механизм доплат. Сентябрьские доплаты медики получат в октябре. Они предназначаются для всех без исключения категорий медработников.