Роми Шнайдер стала героиней нового дудла от Гугл

Роми Шнайдер. Фото: Гугл

https://racurs.ua/n144196-romi-shnayder-stala-geroiney-novogo-dudla-ot-gugl.html

Ракурс

Google, американская корпорация, на главной странице своего поисковика разместила новый дудл. На дудле изображен портрет известной австрийской актрисы Роми Шнайдер — одной из самых известных кинозвезд XX века. Дудл создали к 82-ому дню рождения знаменитости.

Киноактриса снималась в таких известных фильмах как «Процесс», «Людвиг», «Бассейн», «Простая история», «Сезар и Розали», «Мадо».



Она была найдена мертвой в своей парижской квартире за несколько дней до премьеры фильма «Прохожий из Сан-Суси», в котором звезда сыграла одну из главных ролей. Актрисе было всего 43 года. Официальная версия смерти Шнайдер — сердечный приступ, но некоторые поклонники подозревали, что актриса покончила с собой.

За год до этого трагично погиб ее сын Давид — он перелезал через высокий забор виллы, но потерял равновесие, упав на острые металлические стержни. А до этого покончил жизнь самоубийством отец Давида и бывший муж Шнайдер.

Сама Роми в 1963 году тоже пыталась убить себя, тяжело переживая разрыв с Аленом Делоном. Именно Делон покрыл все расходы на похороны кинозвезды. Киноактер и секс-символ своего времени говорил, что его бывшая возлюбленная Роме «вовремя умерла», поскольку она не смогла бы пережить собственную старость из-за количества горя, которое свалилось на ее судьбу.

Во время траурной церемонии прощания с покойной знаменитый актер положил к гробу женщины, которую когда-то любил, букет красных роз. Точно такой же, как и в 1958 году, во время их первой встречи.

Напомним, ранее мы сообщали, что Google посвятил новый дудл писателю Александру Дюма и его известному роману «Граф Монте-Кристо».