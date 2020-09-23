Скандальная Неля Штепа под следствием зарегистрировалась на выборы мэра Славянска, фото — ФБ Н.Штепы

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Ракурс

Выборы на Донбассе обещают стать скандальными. Неля Штепа, экс-мэр Славянска, которую подозревают в сепаратизме, зарегистрировалась кандидатом в мэры города на местных выборах-2020.

Штепа рассказала об этом в Фейсбук и опубликовала фото удостоверения кандидата. Она идет на выборы от «Партии мира и развития».

Штепу задержали 11 июля 2014 года по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и создание террористической организации. В СИЗО она просидела до 20 сентября 2017 года, а на суде объясняла, что ее заставили призвать Путина ввести войска в Славянск угрозы террористов. В плену ее якобы били, а интервью для российских изданий она давала «под дулом автомата».

Штепе угрожал пожизненный срок, но в марте 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил материалы дела в Орджоникидзевский райсуд города.

Перед этим дело отправляли в несколько других райсудов Харькова, но в них приговор Штепе так и не вынесли — из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей. Фемида часто даже не проводила подготовительное заседание.

В этом году Штепа получила 3,6 тыс. евро компенсации от Украины по решению Европейского суда по правам человека.