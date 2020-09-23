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Ракурс
Скандальна Неля Штепа під слідством зареєструвалася на вибори мера Слов’янська (ФОТО)

Скандальна Неля Штепа під слідством зареєструвалася на вибори мера Слов’янська

23 вер 2020, 10:14
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Вибори на Донбасі набувають скандальних відтінків. Неля Штепа, екс-мер Слов’янська, яку підозрюють у сепаратизмі, зареєструвалася кандидатом у мери міста на місцевих виборах-2020.

Штепа розповіла про це у Фейсбук і опублікувала фото посвідчення кандидата. Вона йде на вибори від «Партії миру і розвитку».

Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою у посяганні на територіальну цілісність та створення терористичної організації. У СІЗО вона просиділа до 20 вересня 2017 року, а на суді пояснювала, що її змусили закликати Путіна ввести війська до Слов’янська погрози терористів. У полоні її начебто били, а інтерв’ю для російських видань зроблені «під дулом автомата».

Штепі загрожував довічний термін ув’язнення, але у березні 2018 року Апеляційний суд Харківської області спрямував матеріали справи до Орджонікідзевського райсуду міста.


Перед цим справу відправляли в кілька інших райсудів Харкова, але у них вирок Штепі так і не винесли — через відводи і самовідводи членів колегії суддів. Феміда часто навіть не проводила підготовче засідання.

Цього року Штепа отримала 3,6 тис. євро компенсації від України за рішенням Європейського суду з прав людини.

Джерело: Ракурс


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