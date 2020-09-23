Загрозу для безвізу прокоментували у ЄС — Ми стежитимемо дуже пильно — безвіз з ЄС

https://racurs.ua/ua/n144195-zagrozu-dlya-bezvizu-prokomentuvaly-u-ies-my-duje-pylno-stejytymemo.html

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Загрозу для безвізового режиму ЄС та України оцінив посол Європейського Союзу у Києві Матті Маасікас. Він зазначив, що умови для безвізу включають, зокрема, й інституційні речі.

Ми стурбовані деякими подіями навколо антикорупційної архітектури… Ми, звичайно, не коментуємо жодним чином рішення Конституційного суду (про неконституційність указу про призначення директора НАБУ — ред.). Однак ми хочемо зробити акцент на правовій конституційній ясності навколо НАБУ, яка повинна бути оперативно відновлена, — зазначив Маасікас в інтерв’ю «РБК-Україна».

Дипломат наголосив, що ситуація навколо Антикорупційного бюро має вирішитися якомога швидше.

Це, звичайно, те, за чим ЄС і партнери спостерігають дуже-дуже уважно. Процес візової лібералізації оцінюється щороку, і ми стежитимемо за цим надзвичайно пильно, — додав посол.



Маасікас також уточнив, що заява європарламентаря Віоли фон Крамон про пряму загрозу для безвізового режиму з Україною має вагу, проте остаточне рішення ухвалює Єврокомісія.

Нагадаємо, 22 вересня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель запевнив, що Україна відповідає всім критеріям для безвізового режиму з ЄС.