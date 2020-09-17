Рада призначила комісію по САП попри критику Заходу

https://racurs.ua/ua/n143943-rada-pryznachyla-komisiu-po-sap-popry-krytyku-zahodu.html

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Верховна Рада затвердила комісію по відбору глави САП попри те, що Європарламент попередив Україну про фінансові ризики та ризики для безвізу з ЄС, які можуть виникнути у зв’язку з відбором керівника САП.

Рада 17 вересня ухвалила постанову № 4104 про призначення сімох представників парламенту в комісію по проведенню конкурсу на посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Рішення підтримали 239 нардепів.

«Проти» були 48 депутатів, «утрималися» — 14.

У складі комісії, яка проведе конкурс на зайняття адміністративних посад в САП, включаючи її керівника, з 11 членів сімох призначає Рада, чотирьох — рада прокурорів.

3 вересня Верховна Рада не змогла призначити своїх представників до комісії, яка обиратиме керівництво САП. Відповідний проєкт постанови два тижні тому підтримав 221 народний депутат.

До складу комісії обрали:

доктора юридичних наук В’ячеслава Навроцького (запропонований фракцією партії «Слуга народу»);

доктора юридичних наук Олену Бусол (від депутатської групи «Партія «За майбутнє");

керуючого партнера адвокатського об'єднання «ГуДеГ» Андрія Гуджала (від «Опозиційної платформи — За життя»);

доктора юридичних наук Олексія Дрозда (від «Слуги народу»);

юриста Катерину Коваль («Партія «За майбутнє");

кандидата юридичних наук Богдана Романюка (від депутатської групи «Довіра»);

доктора юридичних наук, професора Євгена Соболя (від «Слуги народу»).

Заступник генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня. Перед цим він довгий час публічно конфліктував із генпрокурором Іриною Венедіктовою.

Посли країн «Великої сімки» нагадали про необхідність прозорого та політично нейтрального відбору керівників антикорупційних органів. Посли G7 зазначили, що «незалежність антикорупційних органів є частиною міжнародних зобов’язань України».

Ключові європейські держави та Світовий банк письмово попередили Верховну Раду про наявність проблем у проекті рішення щодо процедури заміни Холодницького. Заяву послів G7 щодо САП розкритикували у «Слузі народу».