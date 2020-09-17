«Слуги» вместе с ОПЗЖ назначили комиссию по САП несмотря на критику Запада

Рада назначила комиссию по САП несмотря на критику Запада

https://racurs.ua/n143943-rada-naznachila-komissiu-po-sap-nesmotrya-na-kritiku-zapada.html

Ракурс

Верховная Рада утвердила комиссию по отбору главы САП несмотря на то, что Европарламент предупредил Украину о финансовых рисках и рисках для безвиза с ЕС, которые могут возникнуть в связи с отбором руководителя САП.

Рада утвердила 17 сентября постановление № 4104 о назначении семи представителей парламента в комиссию по проведению конкурса на должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Решение поддержали 239 нардепов.

«Против» были 48 депутатов, «воздержались» — 14.

В составе комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, включая ее руководителя, из 11 членов семь назначает Рада, четырех — совет прокуроров.

3 сентября Верховная Рада не смогла назначить своих представителей в комиссию, которая будет избирать руководство САП. Соответствующий проект постановления две недели назад поддержал 221 народный депутат.

В состав комиссии избрали:

доктора юридических наук Вячеслава Навроцкого (предложен фракцией партии «Слуга народа»);

доктора юридических наук Елену Бусол (от депутатской группы «Партия «За будущее»)

управляющего партнера адвокатского объединения Андрея Гуджала (от «Оппозиционной платформы — За жизнь»)

доктора юридических наук Алексея Дрозда (от «Слуги народа»);

юриста Екатерину Коваль («Партия «За будущее»);

кандидата юридических наук Богдана Романюка (от депутатской группы «Доверие»);

доктора юридических наук, профессора Евгения Соболя (от «Слуги народа»).

Заместитель генерального прокурора — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий объявил о своей отставке 21 августа. Перед этим он долгое время публично конфликтовал с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Послы стран «Большой семерки» напомнили о необходимости прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов. Послы G7 отметили, что «независимость антикоррупционных органов является частью международных обязательств Украины».

Ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно предупредили Верховную Раду о наличии проблем в проекте решения о процедуре замены Холодницкого. Заявление послов G7 по САП раскритиковали в «Слуге народа».