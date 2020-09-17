Главного претендента на главу САП назвали СМИ — новости политики

https://racurs.ua/n143942-glavnogo-pretendenta-na-kreslo-holodnickogo-nazvali-smi.html

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Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) вскоре может возглавить депутат от президентской фракции «Слуга народа» и председатель парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин.

Костин является основным претендентом. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники в «Слуге народа».

До избрания в Верховную Раду он работал адвокатом в Одессе. Журналисты поинтересовались у нардепа, планирует ли он участвовать в конкурсе на кресло Назара Холодницкого. Костин ответил уклончиво.

В прессе встречается масса различных интересных идей. Интересная идея — это всегда повод над ней подумать, — сказал депутат.



Напомним, предыдущий глава ведомства Холодницкий 21 августа сообщил о своей отставке и опубликовал фото приказа о его увольнении с должности главы САП. Обязанности руководителя САП сейчас выполняет Максим Грищук, который в 2015 году вместе с Холодницким претендовал на пост главы ведомства.

3 сентября Верховная Рада не смогла назначить своих представителей в комиссию, которая будет выбирать руководство САП. В тот же день послы стран «Большой семерки» напомнили о необходимости прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов.