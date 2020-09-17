Заявление послов G7 о САП раскритиковали в «Слуге народа» — новости политики

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Верховная Рада 17 сентября должна рассмотреть проект постановления № 4104 об определении представителей парламента в состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать новое руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В начале сентября послы стран G7 («Большой семерки») напомнили о необходимости прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия 17 сентября прокомментировал это заявление послов G7.

Замечания приняты во внимание, мнение учтено, — отметил Арахамия в ответ на вопросы журналистов.

Также «слуга» уточнил, что означает «мнение учтено».

На дипломатическом языке это называется то же, как и у послов «Большой семерки»… Я лично ничего не получал (о письме послов G7 к Раде — ред.). Поэтому я буду определяться в интересах народа Украины. Я не буду мнение послов «Большой семерки» в этом вопросе вообще (учитывать? — ред.)… Смотрите, у нас есть в меморандуме с МВФ обязательства провести независимый конкурс… Я считаю, что это тоже кто-то посчитает давлением (о письме послов G7 — ред.)… Мы же не одобряем, когда в день голосования какой-то олигарх будет писать смс. А почему тогда это можно делать послам? — заявил Арахамия.

Вместе с тем, он добавил, что никоим образом нельзя «лимитировать послов G7 в этих процессах», однако необходимо, чтобы Верховная Рада определилась самостоятельно. Кроме этого, глава фракции Зеленского высказал несколько предположений, почему послы «Большой семерки» призвали парламент подойти прозрачно и политически нейтрально к отбору руководителей антикоррупционных органов.

Я не знаю, возможно они хотели оставить Назара Холодницкого. Я напомню, что его избрали на прозрачном конкурсе, который нравился послам. А потом они указывали, что он может быть связан с олигархами… Сейчас выглядит следующим образом — кто-то хочет, чтобы Верховная Рада не подавала своих кандидатов (на конкурсную комиссию по избранию главы САП — ред.). Уже трижды голосование проваливалось. Может и сегодня Верховная Рада провалит, — резюмировал Арахамия.

Напомним, 3 сентября Рада не смогла назначить своих представителей в комиссию, которая будет выбирать руководство САП. Заместитель генпрокурора — глава САП Назар Холодницкий объявил о своей отставке 21 августа.

3 сентября послы стран «Большой семерки» напомнили о необходимости прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов. Послы G7 отметили, что «независимость антикоррупционных органов является частью международных обязательств Украины». Впоследствии посол ЕС в Украине Матти Маасикас уточнил, что заявление касалось ситуации вокруг процедуры избрания нового главы САП.

Известно, что ЕС, ключевые европейские страны и Всемирный банк письменно предупредили Верховную Раду о наличии проблем в проекте решения о процедуре замены Холодницкого.