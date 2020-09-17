Заяву послів G7 щодо САП розкритикували у «Слузі народу»

Арахамія розкритикував заяву послів G7 щодо САП — новини політики

https://racurs.ua/ua/n143937-zayavu-posliv-g7-schodo-sap-rozkrytykuvaly-u-sluzi-narodu.html

Ракурс

Верховна Рада 17 вересня має розглянути проект постанови № 4104 щодо визначення представників парламенту до складу конкурсної комісії, яка обиратиме нове керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). На початку вересня посли країн G7 («Великої сімки») нагадали парламенту про необхідність прозорого та політично нейтрального відбору керівників антикорупційних органів.

Очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія 17 вересня прокоментував цю заяву послів G7.

Щодо послів «Великої сімки». Шануємо їхнє зауваження. Воно прийнято до уваги, думка врахована, — зазначив Арахамія у відповідь на запитання журналістів.

Також «слуга» уточнив, що означає «думка врахована».

Дипломатичною мовою це називається те саме, як у послів «Великої сімки»… Я особисто нічого не отримував (про лист послів G7 — ред.). Тому я визначатимуся в інтересах народу України. Я не буду на послів «Великої сімки» у цьому питанні взагалі (зважати? — ред.)… Дивіться, у нас є в меморандумі з МВФ зобов’язання провести незалежний конкурс посад. Я вважаю, що це також хтось вважатиме тиском (про лист послів G7 — ред.)… Ми ж не схвалюємо, коли у день голосування якийсь олігарх писатиме смс. А чому тоді це можна робити послам?, — заявив Арахамія.

Він додав, що жодним чином «лімітувати послів G7 у цих процесах» не можна, однак необхідно, що Верховна Рада визначилася самостійно. Окрім цього, очільник фракції Зеленського висловив кілька припущень, чому посли «Великої сімки» закликали парламент підійти прозоро та політично нейтрально до відбору керівників антикорупційних органів.

Я не знаю, можливо вони хотіли лишити Назара Холодницького. Я нагадаю, що його обрали на прозорому конкурсі, який подобався послам. А потім вони вказували, що він можливо афілійований з олігархами… Зараз виглядає таким чином — хтось хоче, щоб Верховна Рада не подавала своїх кандидатів (на конкурсну комісії з обрання голови САП — ред.). Вже тричі голосування провалювалося. Може й сьогодні Верховна Рада провалить, — резюмував Арахамія.

Нагадаємо, 3 вересня Рада не змогла призначити своїх представників до комісії, яка обиратиме керівництво САП. Заступник генпрокурора — очільник САП Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня.

3 вересня посли країн «Великої сімки» нагадали про необхідність прозорого та політично нейтрального відбору керівників антикорупційних органів. Посли G7 зазначили, що «незалежність антикорупційних органів є частиною міжнародних зобов’язань України». Згодом посол ЄС в Україні Матті Маасікас уточнив, що заява стосувалася ситуації довкола процедури обрання нового керівника САП.

Відомо, що ЄС, ключові європейські держави та Світовий банк письмово попередили Верховну Раду про наявність проблем у проекті рішення щодо процедури заміни керівника САП Холодницького.