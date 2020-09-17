У Києві продовжується епідемія коронавірусу, фото: Mohsen Atayi

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Коронавірус у Києві продовжує забирати життя жителів столиці України.

За минулу добу, 16 вересня, померли п’ятеро хворих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Загалом за минулу добу в Києві виявили ще 379 випадків коронавірусу, серед них 41 дитина та сім медиків.

Серед нових випадків коронавірусу:

208 жінок віком від 18 до 76 років;

20 дівчаток віком від семи місяців до 16 років;

130 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв;

21 хлопчик віком від трьох до 17 років.

31 хворого госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.

Найбільше випадків COVID-19 виявили в таких районах столиці:

Дарницькому — 72 випадки;

Дніпровському — 59 випадків;

Деснянському — 55 випадків.

Одужали за добу 82 людини.

За весь час епідемії коронавірусу в Києві:

виявлено 18 тис. 449 підтверджених випадків захворювання на COVID-19;

померли 296 хворих;

одужали понад 5,6 тис. жителів столиці.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано новий сумний рекорд із захворюваності на коронавірус.