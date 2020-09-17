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У Києві продовжується епідемія коронавірусу, фото: Mohsen Atayi
Коронавірус у Києві забрав життя вже майже 300 киян (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143935-koronavirus-u-kyievi-zabrav-jyttya-vje-mayje-300-kyyan-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує забирати життя жителів столиці України.
За минулу добу, 16 вересня, померли п’ятеро хворих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Загалом за минулу добу в Києві виявили ще 379 випадків коронавірусу, серед них 41 дитина та сім медиків.
Серед нових випадків коронавірусу:
- 208 жінок віком від 18 до 76 років;
- 20 дівчаток віком від семи місяців до 16 років;
- 130 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв;
- 21 хлопчик віком від трьох до 17 років.
31 хворого госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.
Найбільше випадків COVID-19 виявили в таких районах столиці:
- Дарницькому — 72 випадки;
- Дніпровському — 59 випадків;
- Деснянському — 55 випадків.
Одужали за добу 82 людини.
За весь час епідемії коронавірусу в Києві:
- виявлено 18 тис. 449 підтверджених випадків захворювання на COVID-19;
- померли 296 хворих;
- одужали понад 5,6 тис. жителів столиці.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано новий сумний рекорд із захворюваності на коронавірус.
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