В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mohsen Atayi

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Коронавирус в Киеве продолжает уносить жизни жителей столицы Украины.

За прошедшие сутки, 16 сентября, умерли пятеро больных. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Всего за минувшие сутки в Киеве обнаружили еще 379 случаев коронавируса, среди них 41 ребенок и семь медиков.

Среди новых случаев коронавируса:

208 женщин в возрасте от 18 до 76 лет;

20 девочек в возрасте от семи месяцев до 16 лет;

130 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

21 мальчик в возрасте от трех до 17 лет.

31 больного госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в таких районах столицы:

Дарницком — 72 случая;

Днепровском — 59 случаев;

Деснянском — 55 случаев.

Выздоровели за сутки 82 человека.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:

зафиксировали 18 тыс. 449 подтвержденных случаев заболевания COVID-19;

умерли 296 больных;

выздоровели более 5,6 тыс. жителей столицы.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксирован новый печальный рекорд по заболеваемости коронавирусом.