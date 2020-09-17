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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mohsen Atayi
Коронавирус в Киеве унес жизни уже почти 300 киевлян (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143935-koronavirus-v-kieve-unes-jizni-uje-pochti-300-kievlyan-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает уносить жизни жителей столицы Украины.
За прошедшие сутки, 16 сентября, умерли пятеро больных. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Всего за минувшие сутки в Киеве обнаружили еще 379 случаев коронавируса, среди них 41 ребенок и семь медиков.
Среди новых случаев коронавируса:
- 208 женщин в возрасте от 18 до 76 лет;
- 20 девочек в возрасте от семи месяцев до 16 лет;
- 130 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 21 мальчик в возрасте от трех до 17 лет.
31 больного госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.
Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в таких районах столицы:
- Дарницком — 72 случая;
- Днепровском — 59 случаев;
- Деснянском — 55 случаев.
Выздоровели за сутки 82 человека.
За все время эпидемии коронавируса в Киеве:
- зафиксировали 18 тыс. 449 подтвержденных случаев заболевания COVID-19;
- умерли 296 больных;
- выздоровели более 5,6 тыс. жителей столицы.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксирован новый печальный рекорд по заболеваемости коронавирусом.
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