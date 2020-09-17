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Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mohsen Atayi

Коронавирус в Киеве унес жизни уже почти 300 киевлян (ИНФОГРАФИКА)

17 сен 2020, 11:22
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Коронавирус в Киеве продолжает уносить жизни жителей столицы Украины.

За прошедшие сутки, 16 сентября, умерли пятеро больных. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Всего за минувшие сутки в Киеве обнаружили еще 379 случаев коронавируса, среди них 41 ребенок и семь медиков.

Среди новых случаев коронавируса:

  • 208 женщин в возрасте от 18 до 76 лет;
  • 20 девочек в возрасте от семи месяцев до 16 лет;
  • 130 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
  • 21 мальчик в возрасте от трех до 17 лет.

31 больного госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в таких районах столицы:

  • Дарницком — 72 случая;
  • Днепровском — 59 случаев;
  • Деснянском — 55 случаев.

Выздоровели за сутки 82 человека.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:


  • зафиксировали 18 тыс. 449 подтвержденных случаев заболевания COVID-19;
  • умерли 296 больных;
  • выздоровели более 5,6 тыс. жителей столицы.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксирован новый печальный рекорд по заболеваемости коронавирусом.

Источник: Ракурс


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