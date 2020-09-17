Оккупанты грозятся сорвать обмен пленными — чего требуют

Война на Донбассе. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n143934-okkupanty-grozyatsya-sorvat-obmen-plennymi-chego-trebuut.html

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Война на Донбассе продолжается. Россия и подконтрольные ей боевики продолжают настаивать на необходимости внесения изменений в постановление Верховной Рады о проведении местных выборов.

Оккупанты согласны на обмен пленными только в том случае, если Верховная Рада выполнит их требование. Об этом сообщает DW.

В свою очередь в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обсудили подготовку к очередному этапу обмена удерживаемыми лицами. Дату обмена до сих пор не согласовали.

Сообщается, что переговоры продолжались почти семь часов. Украинская сторона подчеркнула, что «украинцы, которые незаконно содержатся на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без политических условий».

Россия и их наемники же настаивают на необходимости проведения выборов на оккупированных территориях, и только после этого они согласятся на обмен. На такие условия глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что «принятие законов и постановлений является компетенцией Верховной Рады».

После заседания ТКГ специальная представительница ОБСЕ Хайди Грау отметила, что обсуждение условий проведения местных выборов в Украине не позволило перейти к другим вопросам, которые были на повестке дня.

Напомним, ранее мы сообщали, что фракция «Слуга народа» обсудит изменения в постановлении о выборах и минский процесс на заседании, которое состоится сегодня, 17 сентября.