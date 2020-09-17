Арахамия о баллотировании Степанова от «Слуги народа» — Я бы этого не делал — Местные выборы 2020

https://racurs.ua/n143933-arahamiya-o-ballotirovanii-stepanova-ot-slugi-naroda-ya-by-etogo-ne-delal.html

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Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде 17 сентября отреагировал на новость о баллотировании министра здравоохранения Максима Степанова в областной совет Одесской области от президентской партии.

Я не знаю, не знаю. Если бы я был на его месте, я бы этого не делал. Я не понимаю как можно работать депутатом областного совета и министром здравоохранения в период пандемии, — ответил Арахамия на вопросы журналистов в четверг под стенами парламента.

Также, по словам главы парламентской фракции «Слуга народа», он еще не разговаривал со Степановым, однако планирует пообщаться с министром.

Надо с ним поговорить. Если у него есть такие планы — пусть заранее сообщает, — отметил Арахамия.



Напомним, 16 сентября стало известно, что глава Минздрава Степанов, который пытается преодолеть эпидемию коронавируса в Украине, возглавил список партии Зеленского «Слуга народа» в Одесский областной совет. Ранее Степанов был главой облгосадминистрации Одесской области. Решение о включении действующего министра в региональный список «Слуги народа» 15 сентября приняла партийная конференция.