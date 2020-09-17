Арахамія про балотування Степанова від “Слуги народу” — Я б цього не робив

https://racurs.ua/ua/n143933-arahamiya-pro-balotuvannya-stepanova-vid-slugy-narodu-ya-b-cogo-ne-robyv.html

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Давид Арахамія, очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді 17 вересня відреагував на новину про балотування міністра охорони здоров’я Максима Степанова в обласну раду Одещини від президентської партії.

Я не знаю, не знаю. Якби я був на його місці, я б цього не робив. Я не розумію як можна працювати депутатом обласної ради і міністром охорони здоров’я в період пандемії, — відповів Арахамія на запитання журналістів у четвер під стінами парламенту.

Також, за словами глави парламентської фракції «Слуга народу», він ще не мав розмови із Степановим, однак планує поспілкуватися з міністром.

Треба з ним поговорити. Якщо у нього є такі плани — хай заздалегідь повідомляє, зазначив Арахамія.



Нагадаємо, 16 вересня стало відомо, що глава МОЗ Степанов, який намагається подолати епідемію коронавірусу в Україні, очолив список партії Зеленського «Слуга народу» в Одеську обласну раду. Раніше Степанов був главою облдержадміністрації Одеської області. Рішення про включення чинного міністра в регіональний список «Слуги народу» 15 вересня ухвалила партійна конференція.