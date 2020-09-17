Окупанти погрожують зірвати обмін — чого вимагають

Війна на Донбасі. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n143934-okupanty-pogrojuut-zirvaty-obmin-yaki-stavlyat-umovy.html

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Війна на Донбасі продовжується. Росія та підконтрольні їй бойовики продовжують наполягати на необхідності внесення змін до постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів.

Окупанти згодні на обмін полоненими лише у тому випадку, якщо Верховна Рада виконає їхню вимогу. Про це повідомляє DW.

Зі свого боку у Тристоронній контактній групі (ТКГ) обговорили підготовку до чергового етапу обміну утримуваними особами. Дати обміну досі не погодили.

Повідомляється, що переговори тривали майже сім годин. Під час них українська сторона наголосила, що «українці, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях, мають бути звільнені невідкладно та без жодних політичних умов».

Росія та їх найманці зі свого боку наполягають на необхідності проведення виборів на окупованих територіях, і лише після цього вони погодяться на обмін. На такі умови глава української делегації Леонід Кравчук заявив, що «ухвалення законів і постанов є компетенцією Верховної Ради України».

Після засідання ТКГ спеціальна представниця ОБСЄ Гайді Ґрау зазначила, що обговорення умов проведення місцевих виборів в Україні не дозволило перейти до інших питань, що були на порядку денному.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фракція «Слуга народу» обговорить зміни до постанови про вибори і мінський процес на засіданні, яке відбудеться сьогодні, 17 вересня.