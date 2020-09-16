Уряд зняв карантинні обмеження на зарплати членів правління трьох держбанків

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Карантин в Україні, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, передбачав, зокрема, введення обмежень на зарплати чиновників — не більше 47 тис. грн.

Відповідне рішення Кабмін запровадив в Україні у квітні цього року, повідомляє видання «Європейська правда».

Під час засідання уряду сьогодні, 16 вересня, обмеження на розміри зарплат було скасоване для членів правління та наглядових рад трьох держбанків:

«Ощадбанку»;

«Укрексімбанку»;

«ПриватБанку».

Обмеження щомісячних виплат винагороди й заробітної плати для членів органів управління банків на період карантину створює для держбанків значний операційний і стратегічний ризик, пов’язаний із втратою оперативного управління і зниженого контролю за діяльністю банків, — заявив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, коментуючи ці зміни.



Варто додати, що 28 серпня Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення постанови Кабінету Міністрів про встановлення карантинних обмежень. Серед цього переліку, зокрема, були й обмеження щодо зарплат топ-менеджерів держкомпаній.

Нагадаємо, уряд сьогодні також оновив вимоги, за якими райони відносять до «червоної» та «помаранчевої» карантинних зон.