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Правительство сняло карантинные ограничения на зарплаты членов правления трех госбанков

47 тыс. грн теперь не предел — карантинные ограничения зарплат правления госбанков снял Кабмин

16 сен 2020, 16:56
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Карантин в Украине, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, предусматривал, в частности, введение ограничений на зарплаты чиновников — не более 47 тыс. грн.

Соответствующее решение Кабмин ввел в Украине в апреле этого года, сообщает издание «Европейская правда».

Во время заседания правительства сегодня, 16 сентября, ограничения на размеры зарплат были отменены для членов правления и наблюдательных советов трех госбанков:

  • «Ощадбанка»;
  • «Укрэксимбанка»;
  • «ПриватБанка».

«Ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженного контроля за деятельностью банков», — заявил Министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя эти изменения.


Стоит добавить, что 28 августа Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета Министров об установлении карантина. Среди этого перечня, в частности, были и ограничения по зарплатам топ-менеджеров госкомпаний.

Напомним, правительство сегодня также обновило требования, по которым районы относят к «красной» и «оранжевой» карантинным зонам.

Источник: Ракурс


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