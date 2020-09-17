Андрій Костін / Головного претендента на крісло Холодницького назвали ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n143942-golovnogo-pretendenta-na-krislo-holodnyckogo-nazvaly-zmi.html

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Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) невдовзі може очолити депутат від президентської фракції «Слуга народу» і голова парламентського комітету з правової політики Андрій Костін.

Костін є основним претендентом. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на джерела у «Слузі народу».

До обрання у Верховну Раду Костін працював адвокатом в Одесі. Журналісти поцікавилися у нардепа, чи планує він брати участь у конкурсі на крісло Назара Холодницького. На це Костін відповів ухильно.

У пресі зустрічається маса різних цікавих ідей. Цікава ідея — це завжди привід над нею подумати, — сказав депутат.



Нагадаємо, попередній глава відомства Холодницький 21 серпня повідомив про свою відставку і опублікував фото наказу про його звільнення з посади керівника САП. Обов’язки глави САП зараз виконує Максим Грищук, який у 2015 році разом з Холодницьким претендував на посаду очільника відомства.

3 вересня Верховна Рада не змогла призначити своїх представників до комісії, яка обиратиме керівництво САП. Того ж дня посли країн «Великої сімки» нагадали про необхідність прозорого та політично нейтрального відбору керівників антикорупційних органів.