Нардепи пропонують відновити незалежність антикорупційних органів, фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n208044-48-deputativ-podaly-zakonoproekt-pro-vidnovlennya-nezalejnosti-nabu-ta-sap-urchyshyn.html

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48 народних депутатів із різних фракцій підписали законопроект про повернення незалежності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це сьогодні, 24 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова парламентського Комітету із питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Реєструємо. Завтра можна голосувати. Турборежим та турборежим. Ваш хід, пане Президенте, — додав він.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада оперативно ухвалила законопроект № 12414, який суттєво посилює вплив Генеральної прокуратури на справи, які раніше перебували виключно в компетенції НАБУ та САП. Того ж дня законопроект було підписано президентом України Володимиром Зеленським.

Ухвалення законопроекту спричинило протестні мітинги, а також критику з боку міжнародних партнерів України. Зокрема, у ЄС заявили, що фінансова підтримка України безпосередньо пов’язана з дотриманням стандартів відкритості, реформуванням судової системи та забезпеченням демократичних принципів урядування.

Вчора, 23 липня, у своєму вечірньому відеозверненні Зеленський заявив, що подасть до Ради законопроект про посилення незалежності антикорупційних органів.