Рада ухвалила в цілому законопроект про відновлення незалежності НАБУ та САП

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Результати голосування, фото: Ярослав Железняк
Рада ухвалила в цілому законопроект про відновлення незалежності НАБУ та САПhttps://racurs.ua/ua/n208219-rada-uhvalyla-v-cilomu-zakonoproekt-pro-vidnovlennya-nezalejnosti-nabu-ta-sap.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 31 липня, підтримала президентський законопроект № 13533 про повернення незалежності НАБУ та САП в цілому. За відповідне рішення проголосував 331 народний обранець.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Також 326 депутатів підтримали, щоб цей законопроект було невідкладно підписано.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук його вже підписав. Тепер законопроект ще має підписати президент.
Засідання Верховної Ради сьогодні вперше за час повномасштабного російського вторгнення транслюється у прямому ефірі.
Читайте також
Комітет Ради підтримав законопроект Зеленського про роботу НАБУ й САП
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...