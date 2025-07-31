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Ракурс
Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

Рада приняла в целом законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП

31 июл 2025, 13:37
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 31 липня, підтримала президентський законопроект № 13533 про повернення незалежності НАБУ та САП в цілому. За відповідне рішення проголосував 331 народний обранець.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Також 326 депутатів підтримали, щоб цей законопроект було невідкладно підписано.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук його вже підписав. Тепер законопроект ще має підписати президент.

Засідання Верховної Ради сьогодні вперше за час повномасштабного російського вторгнення транслюється у прямому ефірі.

Источник: Ракурс


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