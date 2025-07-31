Рада приняла в целом законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП

Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/n208219-rada-prinyala-v-celom-zakonoproekt-o-vosstanovlenii-nezavisimosti-nabu-i-sap.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 31 липня, підтримала президентський законопроект № 13533 про повернення незалежності НАБУ та САП в цілому. За відповідне рішення проголосував 331 народний обранець.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Також 326 депутатів підтримали, щоб цей законопроект було невідкладно підписано.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук його вже підписав. Тепер законопроект ще має підписати президент.

Засідання Верховної Ради сьогодні вперше за час повномасштабного російського вторгнення транслюється у прямому ефірі.