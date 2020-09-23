“Етично сумнівним” назвав Єрмак скорочення видатків на Міноборони

https://racurs.ua/ua/n144193-etychno-sumnivnym-nazvav-iermak-skorochennya-vydatkiv-na-minoborony.html

Ракурс

Державний бюджет на 2021 рік прокоментував очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Чиновник назвав безвідповідальним піаром дискусії окремих політиків навколо проекту головного кошторису країни на наступний рік.

Про це Єрмак написав на своїй Facebook-сторінці.

Тиждень тривають активні дискусії щодо проекту державного бюджету на наступний рік. Це вкрай безвідповідальні намагання окремих політиків піаритися, вимагаючи скоротити статті бюджету, які передбачають збільшення можливостей для захисту держави, — написав глава ОП.

Він закликав політиків не перебирати з піаром, дискутуючи про видатки на оборону й безпеку.

У цих видатках є дещо дивне: хоч і незначне, порівняно із загальною сумою у 117 млрд грн, але етично сумнівне скорочення видатків на Міністерство оборони на 0,11%, або на 127 млн грн, — визнав Єрмак.

Разом з тим він написав, що урядовці запланували зростання видатків на сектор оборони та безпеки на майже 21 млрд грн.

Всього передбачено 267 млрд грн — це найбільше за роки незалежності, — зазначив високопосадовець.

Єрмак також заявив, що вважає недопустимим збільшення «непродуктивних видатків на утримання органів влади» у період економічної кризи й пообіцяв скоротити витрати на Офіс президента.

Нагадаємо, згідно з проектом держбюджету на 2021 рік, видатки на Офіс президента зростуть майже на 40%.