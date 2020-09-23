«Этически сомнительным» назвал Ермак сокращение расходов на Минобороны

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Ракурс

Государственный бюджет на 2021 год прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Чиновник назвал безответственным пиаром дискуссии отдельных политиков вокруг проекта главной сметы страны на следующий год.

Об этом Ермак написал на своей Facebook-странице.

Уже неделю идут активные дискуссии о проекте государственного бюджета на следующий год. Это крайне безответственные попытки отдельных политиков пиариться, требуя сократить статьи бюджета, предусматривающие увеличение возможностей для защиты государства, — написал глава ОП.

Он призвал политиков не перебирать с пиаром, дискутируя о расходах на оборону и безопасность.

В этих расходах есть кое-что странное: хоть и незначительное, по сравнению с общей суммой в 117 млрд грн, но этически сомнительное сокращение расходов на Министерство обороны на 0,11%, или на 127 млн грн, — признал Ермак.

Вместе с тем он написал, что чиновники запланировали рост расходов на сектор обороны и безопасности почти на 21 млрд грн.

Предусмотрено 267 млрд грн — это крупнейшая сумма за все годы независимости, — отметил министр.

Ермак также заявил, что считает недопустимым увеличение «непроизводительных расходов на содержание органов власти» в период экономического кризиса, и пообещал сократить расходы на Офис президента.

Напомним, согласно проекту госбюджета на 2021 год, расходы на Офис президента вырастут почти на 40%.